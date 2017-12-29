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Власти ДНР назвали число пленных сторонников республики на Украине

По значительной части узников отсутствует информация

Уполномоченный по правам человека ДНР заявил, что Украина удерживает еще 290 человек – сторонников непризнанной республики.

Об этом сообщило Донецкое агентство новостей. В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека подтвердили, что 290 человек удерживаются украинскими спецслужбами. Информация о 211 пленниках при этом еще нуждается в подтверждении украинской стороной.

Ранее в среду, 27 декабря, как сообщала Praktika.ru, состоялся крупнейший с момента начала вооруженного конфликта в Донбассе обмен пленными между воюющими сторонами.


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