Власти Индонезии продлевают закрытие аэропорта на Бали

В воскресенье, 26 ноября, на Бали произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг. Столб дыма поднялся на несколько тысяч метров над землей, и власти страны были вынуждены ввести красный уровень угрозы для воздушного транспорта. Порядка 40 тысяч человек были эвакуированы.

В этот же день были закрыты аэропорты на Бали и Ломбоке. На следующий день, 27 ноября, власти возобновили работу аэропорта на острове Ломбок, но временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали, который планировали открыть 28 ноября, сообщает Lemonde.

На острове Бали может начаться принудительная эвакуация из районов, которые находятся поблизости от вулкана Агунг. Первые проявления вулканической активности были зафиксированы еще в сентябре. Эксперты утверждают, масштабное извержение фактически неизбежно.

Ранее «Практика» писала о том, что из-за извержения вулкана Агунг на острове Бали свыше двух тысяч туристов не могут вылететь домой.