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Власти Испании хотят лишить Каталонию статуса автономии

Референдум в регионе прошел 1 октября

Премьер-министр Испании Мариано Рахой напомнил властям Каталонии об окончании отведенного срока для обозначения статуса автономии. Глава региона Карлес Пучдемон должен был до 19 октября прояснить вопрос о том, была ли объявлена независимость. Он этого так и не сделал.

Теперь Рахой готов поставить вопрос о приостановке действия автономии Каталонии, сообщают Известия. Мадрид заранее предупреждал властей региона, однако Пучдемон вместо ответа пообещал в ближайшие два месяца начать диалог по ситуации.

Это заявление было расценено властями Испании как уход от ответа, после чего они пообещали задействовать 155-ю статью Конституции об ограничении самоуправления в автономии.

В субботу, 21 октября, в Мадриде соберется совет министров, который направит в сенат вопрос о том, стоит ли прибегать к 155-й статье.

Ранее «Практика» писала о том, что власти Каталонии собираются объявить о независимости в случае, если Испания приостановит автономный статус региона.


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Белоснежка
Гость
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