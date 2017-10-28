Власти Каталонии продолжат бороться за независимость

Отстраненные Мадридом власти Каталонии намерены продолжать бороться за независимость от Испании.

Об этом заявил уже бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон в эфире каталонского телеканала TV-3. «Мы будем продолжать работать над построением свободного государства, в котором будет меньше несправедливости и больше равенства», — сказал Пучдемон. Также он подчеркнул, что решение, принятое Советом министров Испании противоречит воле, выраженной гражданами Каталонии во время референдума.

Кроме того, Пучдемон призвал народ Каталонии оказать Мадриду мирное демократическое сопротивление: «Необходимо оказать демократическое сопротивление статье 155 с терпением, настойчивостью и перспективой. Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения».

Ранее «Практика» писала, что власти Испании приняли решение использовать 155-ю статью Конституции, которая позволяет передать управление автономией властям Мадрида, распустить парламент и отстранить от своих должностей членов женералитата и его главу Карлеса Пучдемона. Исполняющим функции главы Каталонии был назначен вице-премьеру Сорайе Саэнс де Сантамария.