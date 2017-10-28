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28 октября, в 16:39
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Власти Каталонии продолжат бороться за независимость

Карлес Пучдемон призвал граждан оказать мирное демократическое сопротивление

Отстраненные Мадридом власти Каталонии намерены продолжать бороться за независимость от Испании.

Об этом заявил уже бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон в эфире каталонского телеканала TV-3. «Мы будем продолжать работать над построением свободного государства, в котором будет меньше несправедливости и больше равенства», — сказал Пучдемон. Также он подчеркнул, что решение, принятое Советом министров Испании противоречит воле, выраженной гражданами Каталонии во время референдума.

Кроме того, Пучдемон призвал народ Каталонии оказать Мадриду мирное демократическое сопротивление: «Необходимо оказать демократическое сопротивление статье 155 с терпением, настойчивостью и перспективой. Мы должны сделать это, ни на миг не отказываясь от гражданственного и мирного поведения».

Ранее «Практика» писала, что власти Испании приняли решение использовать 155-ю статью Конституции, которая позволяет передать управление автономией властям Мадрида, распустить парламент и отстранить от своих должностей членов женералитата и его главу Карлеса Пучдемона. Исполняющим функции главы Каталонии был назначен вице-премьеру Сорайе Саэнс де Сантамария.


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