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Власти Московской области увеличили расходы на подготовку к ЧМ-2018

Изначально Подмосковье планировало потратить на эти цели 4,1 млрд рублей

Подмосковью потребуются дополнительные средства на установку металлоискателей и ремонт тренировочной площади в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018.

В связи с этим власти Московской области подготовили поправки в закон о бюджете региона на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Изначально на подготовку к проведению турнира в бюджете было заложено 4,1 миллиарда рублей, с учетом новых поправок эта сумма будет увеличена еще на 137 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Текущий план работ включает в себя около 300 мероприятий, в том числе по линии жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, энергетики, культуры и транспорта.

В начале июля выяснилось, что в России ощущается острая нехватка гостиниц к ЧМ-2018 по футболу.

Ранее «Практика» писала о властях Липецка, которые нашли оригинальный способ предсказать итоги ЧМ-2018 по футболу.


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