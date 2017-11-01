Власти Москвы планируют внедрить справочный чат-бот

Московское правительство занялось изучением вопроса возможности внедрения справочного чат-бота, который предоставлял бы горожанам ответы на вопросы из базы знаний, заявил глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По его словам, в настоящее время количество запросов и обращений жителей к городу растет и их все просто невозможно обработать вручную. Разрабатываемый чат-бот мог бы помочь с этим, система отвечала бы на запросы горожан о работе госучреждений, получении городских услуг и расписании движения транспорта, сообщает РИА Новости.

Внедрение подобной системы — растянутый по времени процесс, он будет развиваться постепенно. «Сейчас мы экспериментируем на записи к приему к врачу. Дальше будем развиваться в разных сферах, чтобы робот помогал человеку отвечать на запросы: быстрее, качественнее, и «двадцать четыре на семь», — пояснил Ермолаев.

В настоящее время в Москве действует два чат-бота, один из которых помогает горожанам записываться на прием к врачу в режиме онлайн.

Ранее «Практика» писала о том, что китайские чат-боты взбунтовались против политики страны.