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Власти Москвы выделят средства на программу «Моя улица»

Работы по благоустройству запланированы до 2020 года

Власти Москвы выделят на программу благоустройства города «Моя улица» более 90 миллиардов рублей.

Средства заложены в проекте столичного бюджета, сообщается на портале мэра Москвы. Согласно программе до 2020 года в столице проведут благоустройство Верхней и Нижней Радищевских, Николоямской и Яузской улиц, а также улицы Высоцкого, в Солянском проезде, Большой Полянке и Солянке.

В программу «Моя улица — 2017» включены восемь улиц. Работы по их благоустройству начались осенью. На них уже сняли старое тротуарное покрытие и приступили к выполнению укладки кабельной канализации. До этого на улицах провели ремонт всех коммуникаций.

Изношенное покрытие самих дорог уберут, а вместо него уложат асфальт в несколько слоев и нанесут разметку.

Все эти работы завершат к новому году. Весной 2018 года начнут высаживать кустарники и цветы, устанавливать фонари и урны, а также реставрировать фасады домов.

 


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