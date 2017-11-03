Власти Великобритании призвали принять срочные меры по очищению морей от загрязнения.

Количество мусора, найденного в британских водах,за год возросло на 150%, сообщает портал Тhe Тimes. Об этом свидетельствуют новые исследования. Правительство Великобритании пытается сократить использование пластика в стране, однако это вызвало растущее давление со стороны производителей.

Депутаты призвали принять срочные меры по радикальному сокращению потребления пластмасс и очистке побережий Британии от мусора после того, как были опубликованы новые данные по загрязнению. Они показали, что количество морского мусора увеличилось на 158% после многих лет неуклонной борьбы с загрязнением побережья.

Почти 80 % мусора, найденного на морском дне, было пластмассовым. Он чаще всего не подлежит вторичной переработке. Прогнозы, сделанные Департаментом по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (Defra), показывают, что ситуация может ухудшиться. Поэтому необходимо принимать срочные меры по сокращению производства и потребления пластмассы.

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