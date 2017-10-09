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09 октября, в 18:38
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Власти выдали более 30 тысяч «дальневосточных» гектаров

Более половины из них находятся в Хабаровском крае, Приморье и Сахалинской области

С начала действия программы «Дальневосточный гектар» более 30 тысяч россиян бесплатно получили земельные участки. Более половины из 30 тысяч гектаров земли на Дальнем Востоке расположены в Хабаровском крае, Приморье и Сахалинской области.

С начала действия программы поступило более 102 тысяч заявок на получение земельных участков, пишет ТАСС. Больше всего заявок подано в Приморье, на втором месте — Якутия, а третье делят Хабаровский край и Сахалинская область. «Дальневосточные гектары» распределили по-другому: наибольшее количество земельных участков, 7 тысяч гектаров, выдали в Хабаровском крае, 6 тысяч — в Приморье и 5 тысяч — в Сахалинской области.

Как ранее писала «Практика», каждый россиянин может получить участок земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, «дальневосточный гектар» предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования, а по истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.

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