Власти выдали более 30 тысяч «дальневосточных» гектаров

С начала действия программы «Дальневосточный гектар» более 30 тысяч россиян бесплатно получили земельные участки. Более половины из 30 тысяч гектаров земли на Дальнем Востоке расположены в Хабаровском крае, Приморье и Сахалинской области.

С начала действия программы поступило более 102 тысяч заявок на получение земельных участков, пишет ТАСС. Больше всего заявок подано в Приморье, на втором месте — Якутия, а третье делят Хабаровский край и Сахалинская область. «Дальневосточные гектары» распределили по-другому: наибольшее количество земельных участков, 7 тысяч гектаров, выдали в Хабаровском крае, 6 тысяч — в Приморье и 5 тысяч — в Сахалинской области.