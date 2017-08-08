Власти выделят 257 миллиардов рублей на очистку Волги

Объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит 257 миллиардов рублей.

Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги, сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что в бассейне реки складывается одна из самых сложных экологических ситуаций в России. Более 30% всех стоков страны приходятся на Волгу.

«Именно в бассейне реки сложилась самая напряженная экологическая ситуация, которая по многим позициям существенно хуже, чем общая ситуация. В воды Волги попадает более трети, а именно 38% всех российских загрязненных стоков», — сказал Медведев.

Премьер распорядился возвести на Волге Нижегородский низконапорный гидроузел, на который будет выделено более 40 миллиардов рублей. Гидроузел будет сдан в эксплуатацию к 2021 году.