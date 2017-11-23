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23 ноября, в 19:02
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ВМС Аргентины сообщили о взрыве в районе исчезновения подлодки «Сан-Хуан»

Субмарина перестала выходить на связь 15 ноября

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Балби рассказал журналистам, что в районе Атлантического океана, где пропала подводная лодка «Сан-Хуан», произошел взрыв.

По его словам, аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву, произошло в том районе, где предположительно пропала субмарина, сообщает REGNUM.

Подводная лодка «Сан-Хуан» пропала с радаров 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Субмарина имеет длину 66 метров и способна развивать скорость до 25 узлов.

Ранее «Практика» писала о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с лидером Аргентины Маурисио Макри пообещал оказать помощь в обнаружении пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».


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