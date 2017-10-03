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03 октября, в 17:25
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Внутренний туризм в России догнал по объемам выездной

АТОР не учитывал в расчетах Москву, Санкт-Петербург и Казань

Внутренний туризм в России догнал по объемам популярные выездные направления.

Об этом во вторник, 3 октября, заявила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщает РИА Новости.

Ломидзе отметила, что в Финляндии в прошлом году побывало более девяти миллионов российских туристов, а Вологодскую область посетили три миллиона человек, полмиллиона из которых приезжают исключительно в Череповец.

В 2016 году Китай посетило полтора миллиона туристов из России, почти столько же побывали в Алтайском крае. Из них более 40 тысяч оказались иностранными туристами.

Согласно данным Росстата, Тюмень приняла в прошлом году более 2,5 миллионов туристов. Такие показатели по объемам сопоставимы с Китаем и даже Турцией, подчеркнула директор ассоциации.

 

 


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