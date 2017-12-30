Во Франции к Новому году усилили меры безопасности

МИД Франции обнародовало коммюнике, в котором сообщается, что в воскресенье, 31 декабря, будут усилены меры безопасности во время празднования Нового года.

Накануне Нового года во Франции будут осуществлять антитеррористический план, сообщается на сайте Russian.news.cn. Главной стратегией плана является обеспечение безопасности крупных торговых центров, спортивных арен, театров и массовых общественных мест.

На улицах страны будут патрулировать около 140 тысяч сотрудников службы безопасности и сил быстрого реагирования. В основных местах массового скопления людей создадут охраняемые зоны.

Правительство Франции пообещало принять дополнительные меры для предотвращения вождения в состоянии алкогольного опьянения.