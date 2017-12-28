Во Владимире стартовала детская экологическая эстафета

В четверг, 28 декабря, во Владимире был дан старт эстафете «Эколята Золотого кольца России», которая проводится в рамках всероссийской акции «Россия – территория Эколят – молодых защитников природы».

Как сообщается на сайте Совета Федерации, в рамках мероприятия состоялось награждение победителей всероссийских и областных конкурсов, проводимых в рамках Года экологии и особо охраняемых природоохранных территорий.

В течение 2018 года мероприятия в рамках эстафеты планируется провести во всех городах Золотого кольца, а финальная встреча всех ее участников пройдет на территории Владимирской области.

В этом году исполняется 50 лет «Золотому кольцу России», и данная эстафета способствует развитию дополнительного экологического образования в России, а также популяризации и сохранению культурного наследия, отметила руководитель рабочей группы по проведению мероприятий акции Татьяна Гигель.