Во Владивостоке стартует V Конгресс народов Приморья

V Конгресс народов Приморья, который соберет множество людей со всех уголков Приморского края, пройдет со вторника, 31 октября, по пятницу, 3 ноября.

На официальном сайте администрации региона сообщается, что в рамках мероприятия состоится семинар-практикум «Возрождаем удэгейский язык» и научно-практическая конференция, посвященная этнокультурному многообразию и опыту реализации этнополитики в России и странах АТР. Также будут открыты различные дискуссионные площадки и выставки. Завершится конгресс праздничным концертом.

В пятницу, 3 ноября, состоится выставка лучших работ, выбранных в ходе конкурса этнического декоративно-прикладного мастерства, в котором приняли участие жители 24 муниципалитетов Приморья. «У нас в крае живут очень талантливые люди. Мы предлагали участникам несколько номинаций, в которых они могли бы раскрыть свой потенциал. Мы были приятно удивлены такому количеству и разнообразию работ», — рассказали в департаменте внутренней политики края. На выставке можно будет увидеть этнические сувениры, традиционную одежду, картины, игрушки, изделия из дерева, предметы домашней утвари и многое другое.

Отмечается, что в этом году проведение мероприятия приурочено к Дню народного единства, который пройдет 4 ноября. Помимо конгресса накануне праздника, 3 ноября, проведут Большой этнографический диктант. Жители Приморского края смогут написать его на 12 площадках во Владивостоке, Уссурийске и Спасска-Дальнем.