Танкер с топливом направился к подавшему сигнал бедствия парому

Танкер с топливом подходит к северокорейскому парому ManGyongBong, который подал сигнал бедствия во Владивостоке. Капитан грузового судна сообщил, что на борту не хватает топлива, поэтому он вынужден просить помощи.

На данный момент порт не принимает паром из-за того, что на его борту находится санкционный груз. По предварительным данным, это корм для животных. ManGyongBong остается у острова Скрыплева, пишет Interfax со ссылкой на Владимира Баранова, гендиректора “ИнвестСтройТрест”.

Судно уже прошло процедуру пограничного оформления. Бункеровку проведут на рейде, а в понедельник будет решаться вопрос с доставкой продуктов экипажу парома – сейчас там находится 34 человека.