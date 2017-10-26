Во время ЧМ-2018 в России пройдет турнир болельщиков

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов рассказал журналистам о чемпионате мира среди болельщиков. По его словам, он пройдет в период между групповым турниром чемпионата мира и играми на выбывание (29-30 июля), однако это пока предварительные данные.

В настоящее время регламент мероприятия находится на согласовании Российского футбольного союза, под эгидой которого пройдет турнир среди болельщиков, сообщает ТАСС.

Латыпов поясняет, что у Russia Unites есть идея организации масштабного квалификационного турнира на 48 матчей в городах-организаторах чемпионата мира. Кроме того, клуб болельщиков работает и над организацией отбора в состав российской команды. Однако остается вопрос, будет ли у фанатов иностранных клубов желание принять участие в подобном турнире.

«Если, например, Англия играет с Германией, то нам бы хотелось устроить матч среди болельщиков этих сборных», — подытожил Латыпов.

Ранее «Практика» писала о том, что ФИФА не имеет претензий к подготовке России к ЧМ-2018.