Во всех московских поликлиниках появятся табло электронной очереди

В течение 2018 года во всех медицинских учреждениях Москвы появятся табло электронной очереди к дежурному врачу.

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, на данный момент в городских поликлиниках установлено более 320 информационных экранов, которые помогают перераспределять потоки пациентов и бороться с большими очередями.

Более 170 устройств уже введены в эксплуатацию во взрослых медучреждениях, и около 150 табло установлены в детских поликлиниках.

“Такое нововведение позволяет сделать ожидание приема врача более комфортным, а также эффективнее использовать время самих специалистов”, — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Табло электронной очереди начали появляться в городских поликлиниках в 2017 году. Идея их установки принадлежит горожанам, принявшим участие в краудсорсинг-проекте “Московская поликлиника”.