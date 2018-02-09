Военные уничтожили часть ракеты Илона Маска

Американские военно-воздушные силы нанесли удар по упавшей в Атлантический океан первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Как передает портал AmericaSpace, самолеты ВВС США уничтожили дрейфующую в океане часть ракеты, которая, вопреки ожиданиям, не разрушилась в атмосфере во время запуска Falcon 9. Напомним, 31 января компания SpaceX осуществила ее пуск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Издание отмечает, что официального подтверждения уничтожения упавшей в океан части ракеты ни от ВВС США, ни от представителей SpaceX не поступало.

Ранее Praktika.ru также писала об успешном запуске компанией SpaceX сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, в которую был загружен личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster.