Володин: Госдума выполнила “майские” указы президента

В ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги осенней сессии нижней палаты парламента и заявил, что все 74 закона, запланированные на 2017 год, были успешно приняты.

“Одним из основных приоритетов мы определили для себя «майские» указы Президента, законодательное обеспечение Послания Президента Федеральному Собранию. План включал 97 законов, из них в 2017 году мы должны были принять 74, в 2018 году – 23. В этой связи хочу отметить, что все 74 закона, которые были запланированы на 2017 год, приняты”, – сказал Володин.

Также он подчеркнул важность принятия федерального бюджета на 2019-2020 годы и отметил положительную динамику в развитии российской экономики.

По словам Володина, Госдума пришла к решению вопросов по выплате социальных пособий, повышению оплаты труда, а также денежному довольствию военнослужащих. Также в осеннюю сессию рассматривались проблемы телефонного терроризма и вербовки в террористические организации.