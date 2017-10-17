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Волонтеры разработали проект для школ Екатеринбурга

Программа «WISE — безопасная школа» учит формировать культуру безопасного поведения

Волонтеры группы компаний Danone в России представили в Екатеринбурге проект «WISE — безопасная школа».

С программой ознакомились директора образовательных учреждений и сотрудники профдепартамента, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Проект разработан для формирования безопасного поведения и профилактики травматизма учеников. Программа WISE действует с 2003 года. Ее главный постулат — несчастные случаи можно предотвратить, развивая культуру безопасности в жизни людей. Волонтеры предлагают обозначать спецмаркировкой лестницы и опасные места.

Участники мероприятия обсудили важные моменты формирования культуры безопасного поведения с самого детства. Педагоги изучили план реализации проекта в образовательных учреждениях уральской столицы.

Начальник управления образования Железнодорожного района Екатеринбурга Галина Петрова отметила, что созданная в компании система безопасного труда очень эффективна. Учителя и руководители образовательных учреждений готовы реализовывать и внедрить в своих заведениях предложенный план безопасности.

 


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