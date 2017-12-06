Вопрос об участии спортсменов в ОИ-2018 решат в России 12 декабря

Во вторник, 12 декабря, состоится встреча российских атлетов и руководителей спортивной сферы РФ, на которой будет принято решение об участии наших спортсменов в Олимпийских играх.
Как сообщает RT, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет препятствовать их выступлению в нейтральном статусе даже несмотря на то, что на Олимпиаде не будет поднят флаг нашей страны.
Президент МОК Томас Бах заявил, что не обсуждал лично с Владимиром Путиным вопрос участия в Олимпиаде спортсменов из России, но отметил, что принял его слова к сведению.
Также Бах выразил уверенность, что российские спортсмены, которые ранее не были уличены в приеме допинга, не пренебрегут возможностью поучаствовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Ранее Praktika.ru передавала, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде, но под нейтральным флагом.
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Провести референдум об участии наших атлетов в ОИ. Узнать мнение народа и исходя из этого либо пускать либо запретить участие. Хватит издеваться.