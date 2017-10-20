Воспитанники хореографических училищ сняли видео в поддержку «Матильды»

Воспитанники двух хореографических училищ записали видео в поддержку скандального фильма «Матильда». В ролике учащиеся Академии Русского балета имени А.Я Вагановой и Пермского государственного хореографического училища повторили 32 фуэте — это классическое движение, которое впервые выполнила сама Матильда Кшесинская.

«Матильда» — это художественное кино, которое не претендует на полную историческую достоверность, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фильма. Алексей Учитель рассказал о жизни выдающейся балерины, которая влюбилась в Николая II. Он, судя по фильму, ответил ей взаимностью.

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября. Ранее «Практика» не раз писала о трудностях, с которыми столкнулись режиссер фильма и прокатчики, которые хотели его продемонстрировать. Однако, несмотря на проблемы и угрозы со стороны почитателей Николая II, более половины россиян намерены посмотреть этот фильм.

Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II.