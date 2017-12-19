После падения Ан-2 в Нарьян-Маре было возбуждено уголовное дело

По факту жесткой посадки самолета в Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Об этом сообщается на сайте СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Самолет АН-2, выполнявший во вторник, 19 декабря, внутренний рейс по маршруту «Нарьян-Мар – Харута», совершил жесткую посадку. На борту находились 11 пассажиров и 2 члена экипажа. Сведений о пострадавших пока нет.

На месте крушения работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства происшествия. В ближайшее время Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России примет дело в производство.