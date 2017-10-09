Возгорание на рынке в Ростове полностью ликвидировано

Пожарные полностью локализовали возгорание на рынке «Восточный», который расположен в Ростове-на-Дону.

Об этом в понедельник, 9 октября, информационному агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Отмечается, что пожар был потушен в 13:55.

Возгорание в одном из торговых павильонов рынка произошло накануне в 21:08. Изначально огонь был несильным, но затем он распространился и на другие помещения.

В связи с этим в ликвидации пожара были задействованы порядка 400 сотрудников МЧС, а также 50 единиц спецтехники. Кроме того, в готовность были приведены вертолет Ми-8 и самолет Бе-200ЧС.

На данный момент правоохранительные органы начали проводить проверку, по результатам которой будет определено, есть ли необходимость возбуждать уголовное дело или нет.

Ранее «Практика» информировала о том, что пожарные потушили огонь в московском торговом центре «Синдика».