Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 19:28
Новости

Возле Стены Плача появится “станция Трампа”

Власти Израиля отметят решение американского лидера по Иерусалиму

Возле Стены Плача в Иерусалиме одну из остановок подземки назовут именем президента США Дональда Трампа. Такое решение озвучил министр транспорта Израиля Исраэль Кац

Власти Израиля таким образом хотят выразить благодарность Трампу за признание Иерусалима столицей, как сообщает Huffington Post. Однако, станция, которую хотят назвать именем американского лидера, как и высокоскоростная линия метро между Тель-Авивом и Иерусалимом, пока даже не построены. Проект еще нуждается в согласовании и одобрении соответствующих инстанций.

Тем не менее, решение уже осудили в Палестине. Власти автономии назвали попытки Израиля утвердить Иерусалим в качестве столицы “гонкой против времени”.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
06 декабря, в 22:10
США признали Иерусалим столицей Израиля
Новости
08 декабря, в 14:46
Слова Трампа об Иерусалиме спровоцировали шествие в Иордании
Новости
13 декабря, в 14:35
Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей Палестины

Оставить комментарий

avatar