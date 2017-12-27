Возле Стены Плача появится “станция Трампа”

Возле Стены Плача в Иерусалиме одну из остановок подземки назовут именем президента США Дональда Трампа. Такое решение озвучил министр транспорта Израиля Исраэль Кац

Власти Израиля таким образом хотят выразить благодарность Трампу за признание Иерусалима столицей, как сообщает Huffington Post. Однако, станция, которую хотят назвать именем американского лидера, как и высокоскоростная линия метро между Тель-Авивом и Иерусалимом, пока даже не построены. Проект еще нуждается в согласовании и одобрении соответствующих инстанций.

Тем не менее, решение уже осудили в Палестине. Власти автономии назвали попытки Израиля утвердить Иерусалим в качестве столицы “гонкой против времени”.