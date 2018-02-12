Возвращение в Россию: Сбербанк зафиксировал рекордный приток денег

В январе 2018 года года Sberbank Private Banking зафиксировал рекордный приток денег в Россию из-за границы.

Об этом рассказала руководитель банка Екатерина Тюрикова, сообщает газета Ведомости. «Последнюю неделю декабря и в январе, мне кажется, все прожили под тем, что 29 января и 2 февраля будут санкции, и давайте вот куда-то эти деньги заведем», – сказала Тюрикова.

По словам руководителя банка, в январе за 10 рабочих дней размер средств в подразделении Сбербанка увеличился в три раза по сравнению с таким же периодом 2017 года. Речь идет о сотнях миллионах долларов.

Тюрикова отметила, что в январе 2018 года больше всего денег поступило из Швейцарии. Также были притоки средств из Австрии и Великобритании, но не в таких больших размерах.