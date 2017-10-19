ВР Украины приняла закон о медицинской реформе

В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому в стране стартует медицинская реформа.

Документ поддержали 240 депутатов, сообщает РИА Новости. Закон разработан для изменения госсистемы финансирования медуслуг. Документ отправят на утверждение президента Украины Петра Порошенко. Он вступит в силу через 30 дней со дня опубликования. С 1 января 2018 года реформа будет вводиться поэтапно.

Реформа разработана на принципе «деньги ходят за пациентом». Государство будет платить врачам и больницам за оказанные медицинские услуги пациентам, а не койкоместа.

Государство больше не будет выделять деньги на больницу, их будут направлять на конкретного пациента. То есть, врач будет зарабатывать, оказывая услуги конкретным людям, а не просто просиживая в кабинете.

Гражданам Украины дадут возможность выбирать семейного врача как из госклиник, так и из частных. Это, по мнению Минздрава, должно привести к прекращению финансирования «пустых больничных коек» и больниц, куда не ходят пациенты.

Также такие меры помогут врачам открыть собственную клинику и вести частную практику.