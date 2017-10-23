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Врачи оказывают помощь пострадавшей журналистке московского издания

Генеральная прокуратура взяла на контроль расследование дела о нападении

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что в настоящее время Татьяну Фельгенгауэр оперируют, угрозы для жизни нет.

В понедельник, 23 октября, мужчина с ножом ворвался в здание, где радиостанция «Эхо Москвы» снимает помещение, ослепил с помощью газового баллончика охранника, поднялся на этаж редакции и, ворвавшись в «гостевую», ударил журналистку радиостанции Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло, сообщает РИА Новости.

Нападавший задержан, его допрашивают. По предварительным данным, он является иностранцем. Злоумышленника зовут Борис Герц, ему 48 лет. По его словам, он лично не знаком с Татьяной Фельгенгауэр.

Сотрудники Следственного комитета квалифицируют произошедшее как покушение на убийство, возбуждено уголовное дело.

Ранее «Практика» писала о том, что главред сайта «Эхо Москвы» опроверг сообщение о слиянии с сайтом издания «Сноб».


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