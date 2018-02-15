Время любить: россияне выбрали лучшие фильмы о любви

Портал “Кино Mail.Ru” составил рейтинг лучших фильмов о любви на основе мнений россиян. Список возглавил “Форрест Гамп” (свыше 55 000 голосов, 8,7 балла). Второе и третье место заняли “Титаник” (более 51 700 голосов, 8,2 балла) и “Москва слезам не верит” (более 51 500 голосов, 8,5 балла) соответственно. Глава проекта Екатерина Староверова отметила, что мелодрамы чаще всего оценивают женщины, однако среди зрителей, проголосовавших за “Форрест Гампа”, около 52% – мужчины.

Жизнь как коробка шоколадных конфет

“Мир уже никогда не будет прежним после того, как вы увидите его глазами Форрест Гампа”, – гласит слоган фильма. Лента Роберта Земекиса увидела свет в 1994 году и до сих пор уверенно держит позиции, занимая третье место в рейтинге лучших фильмов по версии Кинопоиска. История рассказывает о необыкновенной жизни слабоумного, но очень доброго и отзывчивого парня по имени Форрест Гамп, чью роль исполнил Том Хэнкс. Фильм получил 26 наград, среди которых Оскар за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль.

“Он готов помочь любому, он готов быть преданным вечно, он готов любить её, как и всех — именно это делает биологический вид человека Человеком, именно это доносит этот безупречный фильм до каждого”, – написал в своем отзыве Павел Корнейчук.

Мое сердце продолжит биться

Вторую строчку рейтинга заняла еще одна оскароносная лента, всемирно известный “Титаник” Джеймса Кэмерона с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. История о трагичной любви на лайнере, которому суждено потерпеть крушение и навсегда разлучить влюбленных, получила 21 награду и заслуженно считается легендой кинематографа.

Как долго я тебя искала…

Тройку лидеров замыкает советская мелодрама “Москва слезам не верит” Владимира Меньшова, ставшая лидером проката еще в 1980 году – тогда ее посмотрели более 90 миллионов зрителей. Сюжет разворачивается вокруг трех подруг, приехавших из провинции в столицу в поисках любви и счастья. Главные роли в фильме исполнили Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова.

Еще несколько слов о любви

Также в первую десятку рейтинга вошли “Унесенные ветром” (более 36 700 голосов, 8,2 балла) с Вивьен Ли и Кларком Гейблом, “Привидение” с Деми Мур и Патриком Суэйзи (около 32 700 голосов, 8,2 балла), “Великий Гэтсби” с Ди Каприо (около 25 800 голосов, 7,9 балла), “Красотка” с Джулией Робертс и Ричардом Гиром (около 25 800 голосов, 8 баллов), а еще “Дневник памяти” (около 25 300 голосов, 8,3 балла) и “Миллионер из трущоб” (около 20 100 голосов, 7,6 балла).

Десятую позицию занял еще один советский фильм – “Летят журавли” Михаила Калатозова с Алексеем Баталовым и Татьяной Самойловой в главных ролях (около 19 800 голосов, 8,2 балла).