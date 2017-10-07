Врио губернатора Приморского края рассказал о поручении Путина

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что президент Российской Федерации, назначая его на должность, поручил навести в регионе порядок.

По словам Тарасенко, глава государства сказал, что Приморье для него очень важно, поэтому там должны быть порядок и красота, передает РИА Новости.

При этом врио губернатора региона сообщил, что ему ничего неизвестно об отставке экс-главы Приморского края Владимира Миклушевского.

Также Тарасенко отметил, что не состоит в политической партии, поэтому готов сотрудничать со всеми. Он рассказал и о своих доходах, подчеркнув, что средств ему достаточно.

«У меня есть одежда, машина. Самолет мне не нужен», — цитирует политика издание.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края сказал, что сейчас он планирует заняться вопросом реконструкции дорог в регионе, а также помочь урегулировать проблему пробок, которая сформировалась во Владивостоке.