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10 декабря, в 16:18
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Вручение Нобелевской премии мира состоялось в Осло

Награды удостоилась Международная кампания по запрещению ядерного оружия

Международная кампания по запрещению ядерногор оружия (ICAN) в 2017 году была награждена Нобелевской премией мира.

Торжественная церемония награждения состоялась в воскресенье, 10 декабря, в столице Норвегии, передает ТАСС.

Нобелевскую медаль, грамоту и чек на сумму около 1,1 миллиона долларов получили представители международной организации – исполнительный директор Беатрис Фин и пережившая в детстве атомную бомбардировку Хиросимы 85-летняя японская активистка Сэцуко Тэрлоу.

Главный посыл ICAN состоит в том, что мир не может находиться в безопасности, пока ядерное оружие не уничтожено. Как отметили в Норвежском нобелевском комитете, на сегодняшний день проблема, поднятая Международной организацией по запрещению ядерного оружия, актуальна как никогда из-за ситуации в КНДР.

Именно поэтому усилия ICAN могут придать новый импульс в борьбе с распространением ядерного оружия.


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Виктор Иммель
Гость
Виктор Иммель

В данном случае международная премия мира вручена действительно тому адресату, который этого больше других заслуживает. Полностью согласен с посылом ICAN о том, что пока в мире существует ядерное оружие никто не может находиться в полной безопасности.

12 дней 5 часов назад