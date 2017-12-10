Вручение Нобелевской премии мира состоялось в Осло

Международная кампания по запрещению ядерногор оружия (ICAN) в 2017 году была награждена Нобелевской премией мира.

Торжественная церемония награждения состоялась в воскресенье, 10 декабря, в столице Норвегии, передает ТАСС.

Нобелевскую медаль, грамоту и чек на сумму около 1,1 миллиона долларов получили представители международной организации – исполнительный директор Беатрис Фин и пережившая в детстве атомную бомбардировку Хиросимы 85-летняя японская активистка Сэцуко Тэрлоу.

Главный посыл ICAN состоит в том, что мир не может находиться в безопасности, пока ядерное оружие не уничтожено. Как отметили в Норвежском нобелевском комитете, на сегодняшний день проблема, поднятая Международной организацией по запрещению ядерного оружия, актуальна как никогда из-за ситуации в КНДР.

Именно поэтому усилия ICAN могут придать новый импульс в борьбе с распространением ядерного оружия.