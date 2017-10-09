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09 октября, в 19:27
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Все фигуранты «дела реставраторов» вышли на свободу

Представитель Минкультуры просил суд ограничиться для всех условными сроками

Дорогомиловский суд Москвы освободил из-под стражи бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и других фигурантов дела о хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Экс-замминистру культуры Пирумову, проходившему по «делу реставраторов», дали 1,5 года колонии, но освободили в зале суда — свое он уже отсидел в СИЗО, остальных фигурантов дела суд также освободил, сообщает РИА Новости.

Представитель Минкультуры просил суд ограничиться для всех условными сроками, пятерым фигурантам были назначены сроки, которые они уже провели под арестом во время предварительного следствия, еще трое получили условное наказание.

Фигурантов «дела реставраторов» обвиняли в присвоение более 100 миллионов рублей при реставрации монастырей, музеев, драмтеатров и крепостей в нескольких субъектах Российской Федерации.

Ранее «Практика» писала о том, что экс-замминистра культуры Григорий Пирумов получил реальный срок.


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Таиров Фахратдин
Гость
Таиров Фахратдин
Пётр I Великий: «Каждый, укравший из государственной казны денег больше, чем стоит верёвка, должен быть на этой верёвке и повешен!» Почему-то, другой криминальный «фортель» чиновников от культуры — ущерб государству в 170 миллионов рублей, при строительстве пензенского цирка в упор не замечают. Ведь, в Пензе «испарились», в 3,4 раза больше денег! Для справки: По данным следствия, зам.министра Г.Пирумов создал преступную группу и обвиняемые присвоили не менее 50 млн. рублей. Председтель Счетной палаты РФ Т.Голикова: «…К сожалению, четких ответов на ключевые вопросы у Минкультуры пока нет. Что касается нарушений, допущенных в ходе реконструкции Пензенского государственного цирка, то о них мы отдельно… Read more »
24 дней 16 минут назад
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