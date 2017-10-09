Все фигуранты «дела реставраторов» вышли на свободу

Дорогомиловский суд Москвы освободил из-под стражи бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и других фигурантов дела о хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Экс-замминистру культуры Пирумову, проходившему по «делу реставраторов», дали 1,5 года колонии, но освободили в зале суда — свое он уже отсидел в СИЗО, остальных фигурантов дела суд также освободил, сообщает РИА Новости.

Представитель Минкультуры просил суд ограничиться для всех условными сроками, пятерым фигурантам были назначены сроки, которые они уже провели под арестом во время предварительного следствия, еще трое получили условное наказание.

Фигурантов «дела реставраторов» обвиняли в присвоение более 100 миллионов рублей при реставрации монастырей, музеев, драмтеатров и крепостей в нескольких субъектах Российской Федерации.

Ранее «Практика» писала о том, что экс-замминистра культуры Григорий Пирумов получил реальный срок.