В Нью-Дели открылась выставка редких автомобилей

В Нью-Дели открылась выставка коллекционных автомобилей.

Около 150 исторических авто представили на 52-м параде редких авто, сообщает ТАСС. Автомобилисты проехали по центру индийской столицы. Также в мероприятии принимали участие старые мотоциклы.

«В параде принимали участие Packard 1938 года, Rolls-Royce и Minerva 1933 года, Ford 1934 года, Mercedes-Benz 1938 года, Fiat и Morris 1936 года», – сказано в сообщении.

Один коллекционер привез в Дели четыре авто, самым раритетным из которых стал автомобиль Fiat 503 1926 года.

Коллекционеры рассказали, что покупали редкие автомобили в 1970-1980 годы. Тогда на индийском рынке появилось много старинных авто из княжеских гаражей.