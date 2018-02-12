Все на выборы: 450 тысяч россиян будут голосовать по месту нахождения

Более 450 тысяч граждан России подали заявления, чтобы 18 марта 2018 года проголосовать на выборах президента РФ не по месту постоянной регистрации.

Об этом рассказал заместитель руководителя ЦИК России Николай Булаев, сообщает РИА Новости. “Традиционно хочу показать динамику подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ. 452 тысячи 380 человек на утро понедельника подали заявления”, — сообщил Булаев. Политик заметил, что в день россияне подают около 45 тысяч таких заявлений.

Впервые во время президентской кампании-2018 применят новый механизм голосования граждан по месту нахождения, которые заменили открепительные удостоверения. Каждый желающий может подать соответствующую заявку через портал госуслуг.