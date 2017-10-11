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11 октября, в 12:18
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Все пострадавшие арендаторы «Синдики» получат новые торговые площади

ТЦ разместят их на льготных условиях

Подмосковные власти пообещали бывшим арендаторам ТЦ «Синдика» в Одинцовском районе, что торговые центры Московской области смогут принять и разместить их на своих площадях, также предпринимателей ждут льготные условия, заявил заместитель министра потребительского рынка и услуг региона Кирилл Григорьев.

«Суммарно объем торговых площадей перекрывает те потерянные площади, которые были на «Синдике», — цитирует Григорьева ТАСС. Замминистра уверяет, что подход к подбору торговых точек у арендаторов будет индивидуальный, с учетом их местоположения и других особенностей.

Пожар в ТК «Синдика» произошел 8 октября, общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. В ходе спасательных работы были эвакуированы порядка 3 тысяч человек. В результате ЧП пострадали три человека, один из них госпитализирован.

Ранее «Практика» писала о том, что пожарные потушили огонь в ТЦ «Синдика».


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