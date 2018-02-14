Все в ЗАГС: более 300 пар поженятся в День всех влюбленных

В День святого Валентина, 14 февраля, в московских ЗАГСах создадут новые семьи 325 пар.

В прошлом году в этот день в Москве прошло 339 свадеб, сообщается на сайте мэра Москвы. «В честь Дня всех влюбленных во время торжественной церемонии для пар будут звучать особые слова поздравлений», – сказано в сообщении.

Начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева отметила, что среда не считается востребованным днем среди молодоженов. Обычно зимой по средам в Москве регистрируются не более 150 браков.

Больше всего свадеб проходят в Москве в День Петра и Февронии, День города и на Красную горку, когда столица украшена и можно сделать красивые фотографии.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что в Москве ко Дню всех влюбленных создали карту самых романтических экскурсионных маршрутов, которые связаны с историями любви поэтов и писателей.