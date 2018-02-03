Всех российских олимпийцев проверили на допинг

Всех российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх-2018, проверили на допинг. Тестирование прошло перед началом соревнований, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Группа по допинг-тестированию уделяла особое внимание ряду стран, в том числе и России, пишет ТАСС со ссылкой на Ричарда Баджетта, главу медицинского департамента МОК. Стоит отметить, что в период с 1 апреля 2017 года по 31 января 2018-го было проведено более 16 тысяч допинг-тестов – это на две трети превышает аналогичный период перед стартом Олимпиады, которая проходила в Сочи в 2014 году. На данный момент все российские спортсмены прошли тестирование.

Ранее Praktika.ru писала о том, что россиянам запретили участвовать в Играх-2018 под национальным флагом, и это вызвало у болельщиков возмущения. В любом случае российские спортсмены будут выступать под олимпийским флагом в статусе Olympic athlete from Russia.