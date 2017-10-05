Всемирный банк зафиксировал ускорение темпов роста мировой экономики

Президент Всемирного банка Джим Ким в беседе с журналистами сообщил, что ситуация с торговлей улучшается, а темпы роста мировой экономики ускорились.

Также он дал советы по сокращения бедности и неравенства. По его мнению, правительствам стран необходимо инвестировать в людей и продолжать экономические реформы, сообщает ТАСС.

Под инвестированием в людей глава Всемирного банка подразумевает реформы в системе здравоохранения, субсидирование за счет государственных средств в качественное образование и увеличение числа рабочих мест.

Что же касается мировой экономики, то, несмотря на положительные сигналы, инвестиционная активность остается слабой. Кима беспокоят рост протекционизма, неопределенность в области политических мер и возможная турбулентность на финансовых рынках.

Ранее «Практика» писала о том, что Всемирный банк выделил на реализацию инфраструктурных проектов Экономического пояса Шелкового пути $8 миллиардов.