Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал в Москве

В Москве официально открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Об этом сообщает РИА Новости. Фестиваль начался с парада-карнавала. В шествии участвуют более 30 тысяч российских студентов и 450 делегатов от разных стран. Парад начался от Васильевского спуска, его участники пройдут по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным. Весь маршрут шествия составит 8 километров, завершится оно у южного спортивного ядра комплекса «Лужники».

Организаторы парада включили в мероприятие элемены, отсылающие к карнавальным традициям стран мира — в шествии, например, представлены соответствующими костюмами и аксессуарами венецианский, кельнский, китайский и бразильский карнавалы.

Кульминацией парада станет концерт в «Лужниках». Его покажут во всем мире, официальная часть начнется в 18:00 по московскому времени.