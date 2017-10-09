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09 октября, в 14:02
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Всероссийская IT-конференция пройдет в Екатеринбурге

Участники обсудят внедрение интеллектуальной транспортной системы и реализацию комплекса «Безопасный город»

В Екатеринбурге 19-20 октября пройдет XIII Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная проблемам информатизации муниципальных образований.

Площадкой для мероприятия станет бизнес-центр «Президент», сообщается на официальном портале Екатеринбурга. В конференции примут участие представители органов местного самоуправления и госвласти, муниципальных учреждений и предприятий, информационных и коммуникационных компаний из разных городов России.

Основной темой конференции станет изучение передового опыта по разработке и внедрению инновационных программ информатизации в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

Особый акцент будет сделан на программы развития электронного общества. Программный комитет возглавил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

 


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