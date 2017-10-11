Всероссийский экономический диктант впервые напишут в Екатеринбурге

В четверг, 12 октября, в Екатеринбурге все желающие любого возраста смогут впервые написать Всероссийский экономический диктант.

Проверить свою экономическую грамотность можно будет в Уральском государственном экономическом университете, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

Диктант проводится по всей России, в Свердловской области он пройдет впервые. «В Свердловской области всего одна площадка для диктанта – это Уральский государственный экономический университет. Принять участие в нем могут все – от школьников до пенсионеров», — сказали в пресс-службе вуза.

Никто не знает, какие будут задания. Но известно, что диктант будет в формате тестирования. Тема 2017 года: «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Регистрация начнется в 9 утра по местному времени, сам диктант участники мероприятия будут писать с 10 до 11 часов.