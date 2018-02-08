Не думай о секундах свысока: в соцсетях вспоминают Вячеслава Тихонова

Легендарный советский и российский актер Вячеслав Тихонов ушел из жизни в 2009 году. 18 февраля 2018 года он отметил бы 90-летний юбилей. Вспоминая актера в этот день, русскоязычные пользователи соцсетей проявили небывалое для себя единение – в адрес Тихонова пишутся исключительно теплые посты.

Любимая и самая памятная зрителям роль Тихонова становится ясна сразу – Штирлицом актера зовут едва ли не чаще, чем настоящим именем. “А вас, Штирлиц, я попрошу остаться,” – фразу в фильме произносит Леонид Броневой, но она прочно связалась в народном сознании с Тихоновым, судя по количеству вспомнивших именно эту цитату.

Однако с добротой вспоминают пользователи и о других ролях. ” Роль учителя Мельникова из “Доживем до понедельника” не оставит равнодушным” – пишет, например, Марина Резцова в ВК. Там же отмечают “великолепные роли” в “ТАСС уполномочен заявить” и “Белый Бим, черное ухо”. Впрочем, признание в любви получает практически каждая картина с участием Тихонова.

В Twitter по случаю памятной даты вспомнили несколько историй про актера. Разумеется, не обошлось без классического анекдота про забывчивого Брежнева.

Пользователь OPTiMAL вспомнил историю, рассказанную дочерью актера: “Продюсер фильма с шведской стороны как-то сказал: “Если бы Тихонов работал в Голливуде, я бы его не смог снимать — он стоил бы десятки миллионов долларов”. “И он был прав отчасти. У Вячеслава Тихонова нет цены”, – подтверждает Дарья Гаврилова.

Praktika.ru решила дополнить выборку мнением из “аналогового мира”, лично спросив о Тихонове случайного человека, не пользующегося соцсетями.

“В Тихонове была настоящая харизма. Он актер интеллектуальный. Почти во всех фильмах он играл именно интеллигентов. На лице всегда мысль. Кроме “17 мгновений весны”, который я пересматриваю не реже, чем раз в год, очень ценю работы Тихонова в фильмах Станислав Ростоцкого и Сергея Бондарчука. Так сыграть Болконского или советского учителя больше никто бы не смог. Еще один замечательный фильм – “Они сражались за Родину…” Это великие фильмы и великий актер, часть нашей культуры. Они навсегда в наших сердцах”, – рассказала москвичка Нина Т.