В Великобритании зафиксирована вспышка кори

NHS предупредила о вспышке кори в двух частях Великобритании, сообщает Independent.
Вспышки в Лидсе и Ливерпуле были подтверждены, и служба здравоохранения рекомендовала всем, кто не сделал прививки вакцины против кори, свинки и краснухи (MMR), связаться со своим лечащим врачом.
Вспышки считаются независимыми друг от друга и затрагивают только детей и подростков, которые не были вакцинированы.
Общественное здравоохранение Англия (PHE) наращивает программы вакцинации в пострадавших районах, которые, по мнению независимых экспертов, «могут быть жизненно важными».
Новые вспышки, как правило, вызваны посетителями из-за пределов Великобритании и могут удерживаться только там, где уровень вакцинации населения снижен.
Доктор Мэри Рамсей, руководитель отдела иммунизации в PHE, сказала: “В настоящее время мы наблюдаем вспышки кори в Ливерпуле и Лидсе. Все случаи, которые мы наблюдаем возникли у людей, которые не получили вакцину MMR”.
Корь – инфекционное заболевание, наиболее распространенное у маленьких детей, но которое может затронуть любого из тех, кто не был вакцинирован против болезни или не переболел ей ранее.
Это может привести к осложнениям как глухота, пневмония и слепота. Корь остается одной из ведущих причин детской слепоты в странах без надежных программ вакцинации.
Примерно один случай из 5000 приводит к летальному исходу.
Оставить комментарий