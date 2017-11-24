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24 ноября, в 18:43
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В Великобритании зафиксирована вспышка кори

Национальная служба здравоохранения советует гражданам, которые обнаружили симптомы заболевания, оставаться дома

NHS предупредила о вспышке кори в двух частях Великобритании, сообщает Independent.

Вспышки в Лидсе и Ливерпуле были подтверждены, и служба здравоохранения рекомендовала всем, кто не сделал прививки вакцины против кори, свинки и краснухи (MMR), связаться со своим лечащим врачом.

Вспышки считаются независимыми друг от друга и затрагивают только детей и подростков, которые не были вакцинированы.

Общественное здравоохранение Англия (PHE) наращивает программы вакцинации в пострадавших районах, которые, по мнению независимых экспертов, «могут быть жизненно важными».

Новые вспышки, как правило, вызваны посетителями из-за пределов Великобритании и могут удерживаться только там, где уровень вакцинации населения снижен.

Доктор Мэри Рамсей, руководитель отдела иммунизации в PHE, сказала: “В настоящее время мы наблюдаем вспышки кори в Ливерпуле и Лидсе. Все случаи, которые мы наблюдаем возникли у людей, которые не получили вакцину MMR”.

Корь – инфекционное заболевание, наиболее распространенное у маленьких детей, но которое может затронуть любого из тех, кто не был вакцинирован против болезни или не переболел ей ранее.

Это может привести к осложнениям как глухота, пневмония и слепота. Корь остается одной из ведущих причин детской слепоты в странах без надежных программ вакцинации.

 

Примерно один случай из 5000 приводит к летальному исходу.

 


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