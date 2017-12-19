Вся инфраструктура Москвы готова к ЧМ-2018

Он подчеркнул, что стадион “Спартак” прошел главные тестовые испытания, проведя четыре матча в рамках московского этапа Кубка конфедераций, а после реконструкции олимпийского комплекса «Лужники» в Москве появилась современная спортивная арена, на которой можно проводить крупнейшие мировые турниры. Теперь арена вмещает 81 тысячу человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Однако, по мнению Гуляева, главная задача проведения ЧМ-2018 в России – не спортивный результат, а создание атмосферы праздника.