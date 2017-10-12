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ВТБ и Сбербанк занялись подготовкой банкоматов для приема новых купюр

Банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года

Представители Сбербанка и ВТБ сообщили о начале обновления программного оборудования банкоматов в связи с вводом в обращение банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Все работы обещают завершить в обозначенные Центральным банком сроки, пишет ТАСС. Сумма расходов ВТБ и Сбербанка не называется, однако директор по карточным технологиям Промсвязьбанка Александр Петров пояснил, что подготовка их банкоматов обойдется в $20-30 тысяч, также нужно учесть затраты на перенастройку кассет банкоматов и другие необходимые действия по обновлению, которые в общей сложности встанут еще в 400-500 тысяч рублей.

В четверг, 12 октября, руководитель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Они должны поступить в оборот уже до конца текущего года. Банкноты будут вводиться в обращение поэтапно. По словам главы ЦБ РФ, такую практику используют по всему миру для противодействия фальшивомонетчикам, о чем ранее сообщала «Практика».


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