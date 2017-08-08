Вторая плавучая опора доставлена в Керчь

Второй понтон (плавучая опора), предназначенный для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арок моста через Керченский пролив, доставлен в Керчь из Севастополя.

«Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения вышла из Севастополя вечером 5 августа и преодолела расстояние в 190 морских миль в штатном режиме», — сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Создание плавсистемы в Севастополе в рамках подготовки к операции по монтажу арок моста через Керченский пролив велось с середины 2016 года. Первый понтон был доставлен из Севастополя в Керчь 2 августа.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

В начале мая в Крыму построили половину опор моста через Керченский пролив, а в середине июля начались работы по устройству дорожного покрытия.

Ранее «Практика» писала о том, что Керченская переправа встретила 3-миллионного пассажира.