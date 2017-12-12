ВЦИОМ: более половины россиян хотят изменить Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил отношение граждан России к главному документу страны. Данные исследования подготовили к Дню Конституции РФ, 12 декабря. Каждый второй из числа опрошенных (52%) считает, что необходимо внести коррективы в разделы о заработной плате, пенсии, бесплатном образовании и здравоохранении (64% среди опрошенных с плохим материальным положением).

Портал ВЦИОМ докладывает, что большинство опрошенных россиян (61%) оценивают Конституцию РФ как документ, который отвечает потребностям народа. Небольшое число граждан (28%) не согласны с этим.

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев прокомментировал данное исследование, и отметил, что граждане затрагивают вопросы, связанные с качеством жизни, делая упор на финансовую составляющую. В то же время политическое содержание документа граждане не могут сформулировать четко, так как не имеют представления, что он должен содержать.