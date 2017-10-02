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02 октября, в 23:00
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ВВС Сербии впервые за 30 лет получили самолеты

Россия передала шесть истребителей МиГ-29 в рамках военно-технической помощи

Россия передала Сербии шесть самолетов-истребителей МиГ-29. Два из них уже доставлены в Белград в рамках военно-технической помощи.

Истребители доставили в разобранном виде самолетом Ан-124, сообщает РИА Новости. Александр Вулин, глава Минобороны Сербии, лично встречал борт из России на аэродроме Батайница. Встреча была закрыта для СМИ и посторонних людей — на ней присутствовали только высшие военные чины Сербии.

До 6 октября на аэродром прибудут четыре оставшихся истребителя. Авиация Сербии впервые за 30 лет получит новую технику — она заметно укрепит оборону страны.

20 октября в Белграде пройдет парад в честь годовщины освобождения города. На нем летчики продемонстрируют шоу на новых истребителях. Там же граждан Сербии познакомят с новыми профессиональными пилотами, которые специально учились в России.

 


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