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17 декабря, в 16:26
Новости

Выбрано название для моста через Керченский пролив

Его откроют уже в декабре 2018 года

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что название, выбранное для моста, который свяжет Крым и материковую Россию, идеально подходит для проекта. Об этом он рассказал РИА Новости в воскресенье, 17 декабря.

Ранее были подведены итоги голосования на сайте http://назовимост.рф/ и выбрано имя-победитель для строящегося моста в Крыму. Почти 64% опрошенных проголосовали за название «Крымский мост». Среди других вариантов также были: Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост воссоединения.

Как отмечает Ефим Фикс, «Крымский мост» — звучит как продолжение «Крымской весны».

«Крымский мост» планируют открыть для движения автомобилей в декабре следующего года. Мост, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — около 19 километров.


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