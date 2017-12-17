Выбрано название для моста через Керченский пролив

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что название, выбранное для моста, который свяжет Крым и материковую Россию, идеально подходит для проекта. Об этом он рассказал РИА Новости в воскресенье, 17 декабря.

Ранее были подведены итоги голосования на сайте http://назовимост.рф/ и выбрано имя-победитель для строящегося моста в Крыму. Почти 64% опрошенных проголосовали за название «Крымский мост». Среди других вариантов также были: Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост воссоединения.

Как отмечает Ефим Фикс, «Крымский мост» — звучит как продолжение «Крымской весны».

«Крымский мост» планируют открыть для движения автомобилей в декабре следующего года. Мост, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — около 19 километров.